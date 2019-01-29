ستولتنبرغ: الظروف الحالية غير مناسبة لسحب القوات من أفغانستان

أعلن السكرتير العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن "قوات الحلف لن تبقى في أفغانستان أكثر من اللازم ، لكن حتى الآن هناك حاجة للتواجد العسكري، للتوصل إلى حل سلمي للصراع في هذه الدولة".
ولفت إلى "أننا لن نبقى فترة أطول من اللازم، لكننا لن نغادر حتى نصل لوضع يسمح لنا بسحب أو تخفيض عدد القوات، دون تعريض الهدف الرئيسي لوجودنا، للخطر"، داعياً إلى "عدم المزايدة على موضوع انسحاب الناتو من أفغانستان"، مشدداً على "ضرورة دعم الجهود لإيجاد حل سلمي للصراع في أفغانستان".
وأشار إلى "أننا ندعم بقوة هذه الجهود ونحن على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة في هذا المجال، والغرض من ذلك هو تهيئة الظروف لإيجاد حل سلمي، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".
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