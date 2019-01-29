قوات الأمن الهندية تقتل 5 متمردين ماويين بولاية جارخند شرق البلاد

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "قوات ​الأمن​ الهندية قتلت 5 عناصر من المتمردين الماويين، في ​اشتباكات​ اندلعت بولاية جارخند شرق البلاد"، مشيرةً إلى أن "الاشتباكات جرت قرب قرية روتكاتولي التابعة للولاية".

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