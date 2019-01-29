رئيس الحكومة العراقية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن

أكد رئيس الحكومة ​العراق​ية، عادل عبد المھدي خلال لقائه السفیر الأميركي في العراق، دوغلاس سيلمان "أهمية تعزيز العلاقات بين ​بغداد​ و​واشنطن​"، معرباً عن "تقديره للجهود التي بذلها خلال مهمته في العراق وإسهامه بتعزيز التعاون بين البلدين".

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