ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أحد السدود في منجم لاستخراج الحديد الخام في جنوب شرقي ​البرازيل​ إلى 65 قتيلا. ونقلت قناة "الحرة" عن مسؤولين ب​الدفاع المدني​ في البرازيل قولهم "إن إنهيار السد تسبب بسيل من الأوحال أدت إلى غمر طرق ومنازل وفقدان المئات من الأشخاص".

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد جنوب البرازيل إلى 65 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.