إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مروحية إطفاء حرائق بأستراليا

أفادت قناة "ABC" الاسترالية بأن "3 أشخاص أصيبوا جرّاء سقوط ​مروحية​ إطفاء حرائق، في ​أستراليا​"، موضحةً أن "المروحية سقطت فوق أحد ​السدود​ بمنطقة جيبسلاند وهي تحاول ملء الماء لإطفاء حريق بالقرب من جبل باو باو شرقي ولاية فيكتوريا".

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