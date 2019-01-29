أعلن مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا أن العسكريين الروس وثقوا إطلاقاً للنار من قبل المسلحين في منطقة مركز البحوث العلمية في حلب السورية، وكذلك في محافظة حماه.
واشار رئيس المركز الجنرال سيرغي سولوماتين إلى أنه "في إطار تنفيذ مرسوم الرئيس السوري، تواصل السلطات السورية العمل على العفو عن أولئك الذين يتهربون من الواجبات العسكرية، بما في ذلك بين اللاجئين والأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة غير الشرعية. وقد شمل العفو 32977 شخصاً حتى 27 كانون الثاني 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الروسي للمصالحة: المسلحون يقصفون محيط منطقة مركز البحوث العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.