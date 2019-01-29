المركز الروسي للمصالحة: المسلحون يقصفون محيط منطقة مركز البحوث العلمية

أعلن مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​ أن العسكريين الروس وثقوا إطلاقاً للنار من قبل المسلحين في منطقة مركز البحوث العلمية في حلب السورية، وكذلك في محافظة حماه.

واشار رئيس المركز الجنرال سيرغي سولوماتين إلى أنه "في إطار تنفيذ مرسوم الرئيس السوري، تواصل السلطات السورية العمل على العفو عن أولئك الذين يتهربون من الواجبات العسكرية، بما في ذلك بين ​اللاجئين​ والأعضاء السابقين في ​الجماعات المسلحة​ غير الشرعية. وقد شمل العفو 32977 شخصاً حتى 27 كانون الثاني 2019".