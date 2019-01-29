اكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال لقائه وكيل وزير الخارجية النمساوي بيتر ليك في فيينا "ضرورة ان تقدم الدول الاوروبية دعما اكبر وعمليا للاتفاق النووي"، مشيراً إلى "اهمية ايران في السياسة الخارجية للنمسا وكذلك مكانتها في منطقة غرب اسيا".
وأكد "العزم السياسي لبلاده لمواصلة وتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين على مختلف الابعاد والاصعدة بما فيها الثنائية والاقليمية والدولية"، مشيراً إلى أن "النمسا تدعم الاتفاق النووي شانها شان الاتحاد الاوروبي بانه اتفاق دولي يقوم على اساس النهج متعدد الاطراف ".
واعرب عن "ارتياحه لسياسة ايران بالبقاء في الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "يأمل في ان يعود اعلان الالية المالية الخاصة SPV بالنفع على ايران كما اعلن رغبة الشركات المتوسطة والصغيرة في التعاطي والتعاون مع ايران ".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي يؤكد ضرورة تقديم دعم اوروبي اكبر للاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.