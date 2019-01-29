عراقجي يؤكد ضرورة تقديم دعم اوروبي اكبر للاتفاق النووي

اكد المساعد السياسي لوزير الخارجية ال​ايران​ي ​عباس عراقجي​ خلال لقائه وكيل وزير الخارجية ​النمسا​وي بيتر ليك في ​فيينا​ "ضرورة ان تقدم الدول الاوروبية دعما اكبر وعمليا للاتفاق النووي"، مشيراً إلى "اهمية ايران في ال​سياسة​ الخارجية للنمسا وكذلك مكانتها في منطقة غرب اسيا".

وأكد "العزم السياسي لبلاده لمواصلة وتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين على مختلف الابعاد والاصعدة بما فيها الثنائية والاقليمية والدولية"، مشيراً إلى أن "النمسا تدعم ​الاتفاق النووي​ شانها شان ​الاتحاد الاوروبي​ بانه اتفاق دولي يقوم على اساس النهج متعدد الاطراف ".

واعرب عن "ارتياحه لسياسة ايران بالبقاء في الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "يأمل في ان يعود اعلان الالية المالية الخاصة SPV بالنفع على ايران كما اعلن رغبة الشركات المتوسطة والصغيرة في التعاطي والتعاون مع ايران ".