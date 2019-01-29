اشار قائد حركة عصائب أهل الحق العراقية الشيخ قيس الخزعلي إلى أن "تل ابيب وطهران تتجهان على ما يبدو نحو مواجهة قد تتحول إلى حرب إقليمية"، مشددا على أن "العراق لن يتدخل في الصراع بين القوتين إلا في حال تعرضه لهجوم مباشر".
وأوضح الخزعلي في حديث صحافي أنه "إذا استهدف الكيان الإسرائيلي أهدافاً في العراق، تحت أي ذريعة، فإن بلدنا كدولة ذات سيادة سيدافع عن نفسه وسيكون ردنا على الهجوم الإسرائيلي غير محدود وإذا هاجمت "تل أبيب" لبنان أو سوريا وطلبا مساعدة من العراقيين "فإنني شخصياً سأكون أول من سيستجيب".
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: إذا هاجمت اسرائيل لبنان أو سوريا وطلبا المساعدة سأكون أول من سيستجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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