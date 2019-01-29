يوكوجاوا تفوز بعقد لتزويد نظام التحكم الإشرافي لمشروع بروفيزور...

طوكيو -الثلاثاء 29 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "يوكوجاوا إلكتريك" (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TOKYO:6841)، أن فرع البيرو من شركة "يوكوجاوا أميريكا دو سول" (وهي شركة تابعة لشركة "يوكوجاوا إلكتريك")، قد تلقى طلباً لتزويد نظام التحكم الإشرافي من شركة "تكنيكاس دي ديسالينيزاسيون دي أغواس إس إيه" (تيداغوا)1 لصالح مصنع لتحلية مياه البحر والمرافق التابعة له التي تتولى الشركة بنائه لشركة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ("سيرفيسيو دي أغوا بوتابل إي ألكانتاريادو دي ليما إس إيه") ("سيدابال") في منطقة "سانتا ماريا" في ليما، عاصمة البيرو.

ويشكل مشروع "بروفيزور" لتحلية مياه البحر أول محطة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي2 يتم بناؤها في البيرو، لتوفير نحو 35 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياًلسكان منطقة "سانتا ماريا" البالغ عددهم 100 ألف نسمة. يتضمّن المشروع أيضاً بناء شبكة أنابيب لتوزيع المياه وشبكات للصرف الصحي (بطول إجمالي يبلغ 260 كلم)، بالإضافة إلى محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (بسعة 15،500 متر مكعب يومياً)، وخط أنابيب تحت سطح البحر (780 متراً) لتصريف المياه التي تتم معالجتها. وسيتم استخدام قسم من المياه المعالجة لري المزروعات في المنطقة. ثمة آمال كبيرة معلّقة على هذا المشروع، بما أن المناخ صحراوي في ليما والمناطق الساحلية الأخرى في البيرو، وهي بالتالي لا تشهد سوى القليل من الأمطار على مدار العام.

وستتولى "يوكوجاوا" تزويد الشركة بنظام "سينتوم في بيه" المتكامل للتحكم في الإنتاج، بالإضافة إلى نظام التحكم الإشرافي القائم على الشبكة "ستاردوم إف سي إن 500"، وغيرهما من الحلول اللازمة للاشراف على كلّ من مصنع تحلية المياه ومصنع معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة أنابيب توزيع المياه وأنابيب الصرف الصحي وخطوط الأنابيب تحت البحر والتحكم بها. ويعدّ كلّ من "سينتوم في بيه" و"ستاردوم إف سي إن 500" من الحلول ضمن عائلة حلول التشغيل "أوبركس" للتحكم والسلامة. وسيضطلع فرع البيرو من شركة "يوكوجاوا أميريكا دو سول" بالمسؤولية الكاملة لتنفيذ القسم المرتبط بتوفير الأنظمة الخاصة بهذا المشروع، بما في ذلك التصميم والتكليف. ومن المتوقع إنجاز العمل على المشروع في شهر أبريل المقبل، على أن يبدأ العمل في المصنع في شهر يونيو من عام 2019.

يشكّل "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام للجميع" واحداً من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030 التي حددتها قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. هناك حاجة ملحة حول العالم لتحقيق التوافر الكبير لأنظمة إمداد لمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. وستستغل "يوكوجاوا" خبرتها وسجلها المرموق في مجال تنفيذ مشاريع إمداد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في اليابان ومشاريع تحلية المياه خارج اليابان، لتقديم حلول تضمن إمداداً مستقراً للمياه وحماية البيئة في أمريكا الجنوبية وغيرها من المناطق.

1هي شركة رائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء متخصصة في توفير مصانع تحلية المياه. وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إيه سي إس"، وهي شركة بناء هامة في إسبانيا.

2هي طريقة تنتقل من خلالها مياه البحر عبر غشاء شبه نافذ لتنقيتها من الأملاح وإنتاج مياه الشرب العذبة.

للمزيد من المعلومات:

القطاعات الصناعية – المياه والصرف الصحي

https://www.yokogawa.com/industries/water-wastewater/

النهج الذي نعتمده لتحقيق الاستدامة:

https://www.yokogawa.com/about/sustainability/policy/

"يوكوجاوا" تنضم إلى قائمة الشركات الـ100 الأكثر إستدامة ضمن المؤشر العالمي:

https://www.yokogawa.com/pr/news/2019/pr-news-2019-0123-en.htm

لمحة عن "يوكوجاوا"

تشارك شركة "يوكوجاوا"، التي تأسست عام 1915، في العديد من الأنشطة واسعة النطاق في مجالات القياس، والتحكم، والمعلومات. تعمل هذه الشركة المختصة في الأتمتة الصناعية على تقديم منتجات وخدمات وحلولاً هامة لمجموعة متنوعة من القطاعات التحويلية مثل النفط، والمواد الكيماوية، والغاز الطبيعي، والطاقة، والحديد والصلب، ولب الخشب والورق. وتهدف الشركة من خلال أعمالها الابتكارية الحياتية إلى تحقيق تحسن جذري في الإنتاجية عبر سلاسل القيمة في قطاعات الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية. وتواصل شركات الاختبار والقياس، والطيران، وغيرها بتوفير أدوات ومعدات أساسية تتمتع بمستوى رائد في القطاع من الدقة والموثوقية. تحرص "يوكوجاوا" على الابتكار بشكل مشترك مع عملائها من خلال شبكتها المكونة من 113 شركة والممتدة عبر 61 بلداً، حيث قامت بتوليد مبيعات وصلت إلى 3.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2017. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.yokogawa.com.

إنّ جميع أسماء الشركات، والمؤسسات، والمنتجات الواردة في هذا البيان الصحفي هي إمّا علامات تجارية مسجّلة أو علامات تجارية مسجّلة لشركة "يوكوجاوا" أو مسجلة لأصحابها المعنيين.

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