مقتل 6 أشخاص وإصابة 36 في انفجار فى اليمن

قتل 6 أشخاص وأصيب 36 في انفجار هز مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز بجنوب غربي اليمن.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في محافظة تعز أن عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية ركنت قرب بوابة مقهىشعبي في مدينة المخا غرب تعز، وانفجرت لحظة اكتظاظه بالزبائن.
وأضاف أن بين القتلى الإعلامي في قناة أبوظبي الفضائية، زياد الشرعبي، في حين أصيب زميله الإعلامي فيصل الذبحاني،
وتقع مدينة المخا على بعد 75 كيلومترا إلى الشمال من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وانسحب منها مقاتلو الحوثي منذ بدء الحرب في 2015.
وتضم المخا قواعد عسكرية يستخدمها التحالف العربي بقيادة السعودية، لتوفير الإمدادات والتعزيزات للقوات التي يساندها والمتمركزة على مشارف ميناء الحديدة.
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