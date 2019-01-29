الناتو: الظروف الحالية غير مناسبة لسحب القوات من أفغانستان

وكالات:

أكد السكرتير العام للناتو، ينس ستولتنبرج، على أن قوات الحلف لن تبقى في أفغانستان "أكثر من اللازم" ، لكن حتى الآن هناك حاجة للتواجد العسكري، للتوصل إلى "حل سلمي" للصراع في هذا الدولة.

وقال ستولتنبرج خلال اللقاء مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان: "لن نبقى فترة أطول من اللازم، لكننا لن نغادر حتى نصل لوضع يسمح لنا بسحب أو

تخفيض عدد القوات، دون تعريض الهدف الرئيسي لوجودنا، للخطر".

ودعا ينس ستولتنبرغ، إلى عدم " المزايدة" على موضوع انسحاب الناتو من أفغانستان. وشدد على ضرورة دعم الجهود لإيجاد حل سلمي للصراع في أفغانستان.

وقال: "نحن ندعم بقوة هذه الجهود. نحن على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة في هذا المجال ،

والغرض من ذلك هو تهيئة الظروف لإيجاد حل سلمي، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".

وبشأن طلب ترامب زيادة حصة الأعضاء الأوروبيين في ميزانية الحلف، أعلن ستولتنبرغ عن تحقيق، "تقدم حقيقي" في زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأعضاء. وقال: "نحن نرى تقدما حقيقيا في الإنفاق على الدفاع. اعتبارا من عام 2016، ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة ، حتى عام 2020 ، سيضيف أعضاء الناتو، في جميع أنحاء أوروبا وكندا، 100 مليار دولار على الإنفاق الدفاعي".