كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفنزويلية يهاجم الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يوم أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض حظرًا على أصول بقيمة 7 مليارات دولار، فضلًا عن خسائر بقيمة 11 مليار دولار جراء توريد النفط بالمستقبل.

وهاجم مانويل كيفيدو وزير البترول الفنزويلي والمدير التنفيذي لشركة " PDVSA" ما أعلنه "بولتون" قائلًا: "إن أصول شركة " Citgo" - وهي شركة مقرها الولايات المتحدة - وشركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية "PDVSA" لا تقدر بنحو سبعة مليارات دولار.

وكتب "كيفيدو" على "تويتر" أن "شركة Citgo لا تقدر قيمتها بـ 7 مليارات دولار" باستثناء وضع الرئيس المؤقت خوان جوايدو، وأن القائم بالأعمال في واشنطن يحاول المزايدة عليه كجزء من الدفع".

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تحاول الاستيلاء على شركة "Citgo" لسنوات عديدة، ووصف حجب أصول شركة " PDVSA" في الولايات المتحدة بأنها "سرقة" يتم إنجازها بمساعدة "العمل الغادر للمعارضة الفنزويلية".

ويأتي هذا التصريح بعد أن وصف نيكولاس مادور العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركة PDVSA بأنها غير قانونية، ووفقا لـ"مادورو"، فإن كاراكاس ستتخذ تدابير لحماية ممتلكاتها، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية.