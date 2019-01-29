كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يوجه رسالة حادة لـ"ترامب" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم نيكولاس مادورو واشنطن بتنظيم انقلاب في بلاده، مشيرًا إلى أن كاراكاس قطعت العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن وأمرت الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد، وسط رفض المعارضة الاعتراف بانتخابات العام الماضي.

ووجه نيكولاس مادورو رسالة حادة إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالإنجليزية يطالبه فيها بمغادرة فنزويلا الآنوعلى الفور، وخلال خطاب أمام الدبلوماسيين الفنزويليين الذين عادوا مؤخرًا من الولايات المتحدة قال: "أرفعوا أيديكم عن فنزويلا فورًا!".

كما قال "مادورو": "ترامب، أنت مسؤول عن أي عنف قد يحدث في فنزويلا، إنها مسؤوليتك.. إن الدم الذي يمكن أن ينزف في فنزويلا سيكون بيديك".

ووصف "مادورو"، زعيم المعارضة خوان جوايدو بأنه "دمية" أمريكا، واتهم واشنطن بمحاولة تنظيم انقلاب في فنزويلا، وأعلن عزمه على قطع العلاقات الدبلوماسية.

كما علّق على العقوبات الجديدة المفروضة على البلاد، ويأتي هذا البيان بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة أنها تفرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.اس.ايه) في إطار جهود لنقل السلطة من نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة المدعوم من الغرب خوان جوايدو.