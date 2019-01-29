كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التونسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة تونسية حكما برفض دعوى قضائية رفعها الرئيس الباجي قائد السبسي ضد مواطن اتهمه فيها بالتحريض على شخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سابقة لم يعرف لها مثيل.

وألزم القضاء السبسي بدفع مصاريف وأتعاب القضية التي رفعها ضد عماد دغيج، أحد أفراد "رابطة حماية الثورة التونسية"، التي جرى إنشاؤها غداة ثورة 2011 التونسية، ثم تفككت بأمر قضائي.

واشتكى الرئيس التونسي من "التهديدات التي تمس سلامته وسلامة عائلته من خلال التجييش والتحريض ضده في مواقع التواصل الاجتماعي" التي قام بها المواطن عماد دغيج.

ودانت المحكمة الابتدائية بتونس، في بادئ الأمر دغيج، مصدرة ضده حكما بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ، لكنه استأنف الحكم لتحال القضية على الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، التي أصدرت نهاية الأسبوع الماضي حكما ببراءة المشتكى عليه وعدم سماع الدعوى.