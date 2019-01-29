كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء السودان يطرح مبادرة لاحتواء الشباب وقضاياهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت مرة أخرى الدعوات من قبل تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مظاهرات باسم موكب الشهداء انطلاقا من 25 نقطة في الخرطوم علاوة على بقية مدن السودان.

كما تجددت المواكب النهارية والتظاهرات الليلية في بعض مناطق الخرطوم كالحلفايا وشمبات والمعمورة وولايات كالجزيرة وكسلا وسنار، وإن كانت قد تراجعت حدة التظاهرات نسبيا نهار الاثنين.

وفيما تتعالى أصوات الشباب غضبا من سياسات الحكومة وتزداد حدة مواقفهم المطالبة بالتغيير، طرح رئيس الوزراء معتز موسى مبادرة جديدة في محاولة للتهدئة إذ وجه بالانتشار في أوساط الشباب والعمل الجاد على معالجة قضاياهم.

وركز الرئيس السوداني عمر البشير وإن تحاشى خلال زيارته الأخيرة لمدينة كادوقلي الواقعة غرب السودان الحديث عن التظاهرات، على بث تطمينات في المدينة المضطربة أمنيا بقرار تمديد وقف النار الأحادي المعلن منذ أكثر من عامين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشددا على أن إرساء السلام ضمن أولوياته.

كما تحدثت مصادر طبية عن حالات حرجة بين المصابين خلال التظاهرات السابقة، وناشطون أكدوا على استمرار الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملة اعتقالات عشوائية في الأحياء.