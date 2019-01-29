كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض مذهل لسائقى الدراجات النارية فى احتفالات العيد الوطنى بالهند(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الهند احتفالات واسعة بمناسبة عيد الوطن وشارك في الفعاليات فريق الدراجين العسكري والذي قام بعرض مذهل حبس الأنفاس. وتحتفل الهند سنوياً بثلاثة أعياد أساسية، إحداها يوم الاستقلال عن التاج البريطانى فى 15 أغسطس، والثانى يوم غاندى جايانتى، وهو يوم ميلاد الزعيم الهندى المهاتما غاندى فى 2 أكتوبر، والثالث يوم الجمهورية فى 26 يناير.

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