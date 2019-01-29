كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: الاختطافات الحوثية مستمرة رغم اتفاق السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار انتهاكات الميليشيا الحوثية، رغم توقيعها اتفاق السويد الرامي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً. وقالت الرابطة في بيان أمس الإثنين، إن "ميليشيا الحوثي قتلت تحت التعذيب الوحشي 6 مختطفين، واختطفت 36 مواطناً في مناطق سيطرتها منذ توقيع اتفاق السويد في منتصف ديسمبر الماضي، إضافةً إلى المحاكمات الهزلية للمختطفين، ومنع الزيارات عنهم، أو إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم، في سجونها بصنعاء"، وفق ما نقل موقع وكالة "2 ديسمبر" الإخباري اليمني.

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