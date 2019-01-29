بنك CIH يطلق أول بطاقة دولية تحمل علامتي المركز المالي البنكي وماستر كارد للإستخدام داخل وخارج المغرب

أطلق بنك CIH أول بطاقة دولية تحمل علامة وطنية، وتمكن حاملها من إستعمالها في السحب والأداء داخل وخارج المملكة.

وجاء إطلاق البطاقة التي اختير لها اسم “GO” بشراكة جمعت CIH بنك مع كل من المركز المالي البنكي وماستر كارد، ليعلن البنك المغربي بذلك صدور أول بطاقة تحت علامة وطنية (المركز المالي البنكي) والتي من الممكن استعمالها في الخارج.

و تعتبر “GO” بطاقة دولية تمكّن من القيام بعمليات السحب والدفع عن طريق “CONTACT” أو “SANS CONTACT” بالمغرب والخارج فضلا عن القيام بعمليات الشراء عن طريق الانترنيت على المواقع الالكترونية المغربية والأجنبية.

إطلاق بطاقة بطاقة “GO” تم خلال حفل أقيم بمقر بنك CIH و ذلك بحضور كل من أحمد رحو الرئيس المدير العام للبنك و خالد الجبالي، رئيس قسم شمال إفريقيا و الشرق الأوسط لماستر كارد و كذا ميكاييل الناصيري المدير العام للمركز المالي البنكي.

و يندرج إطلاق بطاقة “GO” في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 10 يوليوز 2018 بين المركز المالي البنكي، الفاعل التاريخي و المرجعي في مجال الدفع الالكتروني بالمغرب و ماستر كارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية الخاصة بالدفع.