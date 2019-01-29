ماذا قال ميسي عن إمكانية العودة أمام إشبيلية بالكأس؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب بدوري الدرجة الأولى الإسباني لموسم 2017-2018، وذلك في حفل صحيفة "موندو ديبورتيفو".
وذكر ميسي، عقب تسلمه الجائزة "من دواعي سروري وجودي هنا، وهو اعتراف رائع للغاية بما قدمته، وأشكر رابطة الليغا".
وأضاف "الدوري الإسباني بطولة متكافئة للغاية بين أندية القمة والقاع، وسنعمل على مواصلة الأداء الجيد لتحقيق الانتصارات، وحصد النقاط".
وعن إمكانية العودة ضد إشبيلية في الكأس، أجاب "أتمنى أن تدعمنا الجماهير في الملعب، ستكون مباراة صعبة، وليس من السهل العودة بعد الخسارة بهدفين في الذهاب. سنحتاج أن نبذل أفضل ما لدينا للتأهل لأننا نريد مواصلة المشوار".
وتألق ميسي الموسم الماضي، حيث قاد برشلونة للتتويج بلقب الليغا للمرة السابعة في آخر 10 مواسم، وسجل 34 هدفا في 36 مباراة وصنع 12 هدفا، وتوج هدافا للبطولة للمرة الخامسة في تاريخه.
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