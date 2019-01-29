غوارديولا يكشف خطته للإطاحة بليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، قوله إن فريقه قد يكون مضطرا لمحاكاة موسمه المنصرم القياسي، في حال أراد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.
ويعتقد غوارديولا أن فريقه يجب أن يفوز بـ11 مباراة من الـ15 المتبقية على الأقل، من أجل الإطاحة بليفربول من الصدارة التي يتقلدها متقدما بـ4 نقاط على حامل اللقب.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "اللاعبون يعرفون ذلك، تحدثنا عن هذا الأمر وهم يعرفونه جيدًا".
وأضاف "في السابق كان يمكنك الفوز باللقب عندما تحقق 85 أو 87 أو 89 نقطة، الآن للفوز ولكي تكون بطلًا يجب أن تصل إلى أكثر من 90 نقطة".
ولا يعترف غوارديولا بأفضلية الفرق المضيفة في المباريات وقال "في الحالتين يجب أن نفوز، إذا لم نفعل ذلك فسيكون الأمر قد انتهى، كل مباراة بمثابة النهائية لنا، علينا فقط أن نفوز".
واختتم "جميع الفرق التي ترغب في الفوز باللقب تشعر بالضغط، يجب عليهم أن يشعروا بذلك، نحن نشعر بالضغط وعلينا التعامل مع الأمر".
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