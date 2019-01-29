شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الحديدة: طهران تهرب الأسلحة وخبراء يدربون الأطفال وإيران أفشلت اتفاق السويد والان مع التفاصيل

أكد محافظ الحديدة الحسن طاهر، أن طھران مستمرة في تعزیز الملیشیات عبر تھریب الأسلحة ومستلزمات تصنیع الصواریخ في زوراق الصید والسفن التي ترسو قبالة السواحل الأفریقیة وبعض التجار الموالین لھا.

واتھم المحافظ في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الثلاثاء " أن ، النظام الإیراني بإفشال اتفاق ستوكھولم.

وكشف ، وجود خبراء إیرانیین وسط مدینة الحدیدة یتولون تدریب الأطفال المغرر بھم ووضع الخطط لإفشال جھود الأمم المتحدة في تحقیق السلام.

وشدد الحسن على أن الخیار العسكري بات الأكثر ترجیحا لإنھاء معاناة أبناء المحافظة وعودة الاستقرار.

وقال إن ملیشیا الحوثي ھربت عددا من الخبراء الإیرانیین من مدینة الدریھمي بعد أن طوقھا الجیش الوطني إلى مدینة الحدیدة، كاشفا أن رئیس لجنة المراقبة الأممیة باتریك كمارت، لم یقدم أي حلول أو خطوة إیجابیة لتحقیق السلام، كما أنھ لم یبلغ الجانب الحكومي بأي اجتماعات قادمة حتى الآن.

وأكد أنھ لا بدیل عن الحسم العسكري في ظل عدم حدوث أي تقدم على المسار السیاسي، فضلا عن توجھات الحوثي لإجھاض الھدنة وانھیارھا، واستنكر محافظ الحدیدة صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء تصعید الملیشیات انتھاكاتھا ضد المدنیین في الحدیدة ومدیریاتھا المختلفة بما فیھا المناطق المحررة.

وقال إن الانتھاكات على مدى الساعة ولا یكاد یمضي یوم إلا ویسقط مدنیون قتلى وجرحى في عدد من المدیریات، ومع ھذا نجد التسویف والمماطلة من المجتمع الدولي في فضح الجھة المعرقلة وإجبارھا على الرضوخ لجھود السلام.

واعتبر تجاھل جرائم الإبادة التي یرتكبھا الحوثیون مشاركة في الجریمة، داعیا إلى سرعة التحرك وتنفیذ الاتفاقیات.

ولفت إلى أن الحوثي مستمر في حفر الخنادق وتفخیخ الشوارع والأحیاء بالألغام والمتفجرات التي غالباً ما یكون المدنیون ھم ضحایاھا، فضلا عن التضییق على أبناء المناطق الواقعة تحت سیطرتھم واستھداف المدیریات والأحیاء المحررة، وقطع الخدمات، والدفع بمجامیع مسلحة ومعدات وأسلحة ثقیلة إلى وسط الأحیاء المدنیة والتغریر بالأطفال وإجبار عائلاتھم لتسلیمھم تحت تھدید السلاح