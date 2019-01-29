شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اختيار لوليسجارد رئيسا لبعثة المراقبين في اليمن والان مع التفاصيل

قالت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اختار الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسجارد، رئيسا لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن.

ولفتت المصادر إلى أن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي عين قبل شهر واحد فقط، توترت مع كل من الانقلابيين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث.

وتم طرح اسم لوليسجارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، بحسب المصادر.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، عاد أمس الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، في ثالث زيارة له هذا الشهر.

وأكد مصدر ملاحي في مطار صنعاء، أن غريفيث سيلتقي بمسؤولين من ميليشيات الحوثي، سعياً لتنفيذ اتفاق مشاورات ستوكهولم.

وتأتي الزيارة بعد يومين من عودة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت إلى الحديدة غرب اليمن، للإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار في المحافظة.

وحتى اليوم، لم تلتزم مليشيا الحوثي باتفاق السويد الأخير الخاص بوقف إطلاق الناري في مدينة الحديدة وتسليمها مع الميناء لقوات الشرطة التي كانت تديرها قبل العام 2014.