شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: إيران قد تلجأ إلى تكثيف أنشطة التهديد الإلكتروني والان مع التفاصيل

حذرت الوكالة المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي من توسع إيران في أنشطة التجسس الإلكتروني، خاصة مع استمرار تدهور علاقتها بالقوى الغربية.

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الشبكات والمعلومات، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "العقوبات الجديدة المفروضة على إيران ستدفعها على الأرجح إلى تكثيف أنشطة التهديد الإلكتروني التي ترعاها الدولة، سعياً لأهدافها السياسية والاستراتيجية على مستوى إقليمي".

وفرض الاتحاد الأوروبي هذا الشهر أول عقوبات من جانبه على إيران منذ توصل القوى الكبرى وطهران إلى الاتفاق النووي عام 2015، وذلك رداً على تجارب صواريخ باليستية إيرانية وخططها لتنفيذ هجمات على أراضٍ أوروبية.

وتوصل تقرير نشرته وسائل إعلامية في نوفمبر الماضي إلى أن متسللين إيرانيين يقفون وراء العديد من الهجمات وحملات التضليل الإلكترونية، خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.