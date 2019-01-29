شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: اليوم يضيف منتخبنا بالروح والأداء أجمل المشاهد في حب الوطن والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إنه في وطن تأسس على العطاء شعاره التسامح طريقه الخير مبدأه الوفاء طموحه القمة، لا يفاجئنا وهو يقدم لنا كل يوم أجمل ما فيه في المواقف الاستثنائية والتحديات الصعبة والأحلام الكبيرة.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء إلى أن ما يشاهده العالم فوق أرض الإمارات منذ بداية كأس أمم آسيا وحتى اليوم ليس سوى أسلوب حياة يتكرر في كل مناسبة تجمع بين أبناء الوطن، ويوحدنا العلم من السلع للفجيرة، الكبار والصغار، السيدات والرجال، في المدرجات وداخل البيوت.

وأضافت أنه مع بداية العد التنازلي لحلم اللقب الأول تتسع مساحات التفاؤل، وتزداد الثقة وتقوى عزيمة الرجال، ويجمعنا "الأبيض"، وهو يتقدم بخطوات ملؤها الحماس والإصرار من أجل كتابة تاريخ جديد لكرة الإمارات.

وتابعت كثيرة هي اللحظات الرائعة التي جسدت قوة الانتماء، ورفعت من سقف الطموح، وغرست بذور الحلم وشكلت ملامح الأمل، بداية من دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وحرصه على التواجد في مدرجات استاد مدينة زايد لدعم منتخبنا في دور الـ16، وحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، مباراة ربع النهائي أمام أستراليا، وجاء مشهد طابور الجماهير، أمس الأول، على مراكز توزيع بطاقات الدخول لحضور مباراة نصف النهائي اليوم ليرسم ملحمة جديدة، بعد نفاد 15 ألف تذكرة في 3 ساعات فقط، وتحولت بطولة آسيا 2019 إلى سباق في الوطنية والولاء والانتماء.

وقالت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها .. إن اليوم يضيف منتخبنا بالروح والأداء والتحدي، أجمل المشاهد في حب الوطن من أجل فرحة شعب والاقتراب خطوة كبيرة في الطريق لمعانقة حلم اللقب الأول الجمعة المقبل باستاد مدينة زايد.. مؤكدة أن " الأبيض" قدها.. ومعه وطن.

وكانت الصحفية ذاتها ذكرت أمس، أن الإمارات واكبت العديد من دول العالم بترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة، كمبدأ أصيل أرساه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة أمس الاثنين - تابعها "اليمن العربي" - إلى أن التساوي في الفرص والحقوق والواجبات، من المقاصد العليا لسياسة الدولة التي تستهدف المجتمع كأفراد، ويشمل ذلك التوازن بين الجنسين.

وأضافت أن القيادة الحكيمة أولت اهتماماً كبيراً لتحقيق هذا التوازن، خاصة في القطاعات الحكومية، عبر مبادرات وتشريعات رائدة، لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ورفد مسيرة التنمية بقوة إضافية نوعية ودعم ذلك مسعى المرأة لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات في مختلف القطاعات.

وذكرت أنه بكفاءة عالية، استفادت الإماراتيات بالفعل، من الفرص التي أتاحتها لهن الدولة، فحققن نجاحاً منقطع النظير محلياً وعالمياً، بما "يؤكد الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن منذ وقت مبكر بأهمية الدور الاجتماعي للمرأة وحقها في العمل، وأن تكون شريكاً رئيسياً وفعالاً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة منذ انطلاقتها"، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

وقالت " الاتحاد" في ختام افتتاحيتها .. إن الجهود المخلصة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ساهمت، في تمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الفاعلة في المجتمع، وإثبات جدارتها ووفائها لبلدها وقيادتها.