مديرة اليونيسف تحث ميانمار على إقرار توصيات كوفي عنان بشأن أزمة المسلمين الروهينجا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:02 صباحًا, 29 يناير 2019 م المناطق - واس حثت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور ميانمار على تنفيذ توصيات اللجنة التي قادها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بشأن أزمة الروهينجا موضحة أن ميانمار لم توفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين من بنجلادش.

وقالت فور إن أطفالاً من أقلية الروهينجا المسلمة، يعيشون حياة غير مستقرة وبلا أمل تقريبًا بمخيمات في بنجلادش المجاورة.

وذكرت مديرة اليونيسف أن تعهد ميانمار بإقرار توصيات لجنة عنان – التي تشمل ضمان حرية الحركة و الاستفادة من التعليم – سيساعد في تحسين حياة الأطفال الذين يعانون.

ودعت فور إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لتمكين عودة اللاجئين من بنجلاديش بشكل آمن و طوعي و كريم إلى ديارهم حيث يتم احترام حقوقهم ويستطيعون العيش مرة أخرى بسلام مع جيرانهم.

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