شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات سلام بين واشنطن وطالبان لإنهاء الحرب بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال المبعوث الأمريكى الخاص لأفغانستان زلماى خليل زاد إن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام ينهى الحرب المستمرة منذ 17 عاما فى أفغانستان، غير أنه لم تبدر عن الحركة أى إشارة على قبولها المطالب الأمريكية الرئيسية.

وقال خليل زاد فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز فى كابول أمس الاثنين بعد محادثات على مدى 6 أيام مع طالبان "لدينا مسودة إطار عمل يجب إتمام العمل على تفاصيلها قبل أن تصبح اتفاقا".

وأضاف "طالبان تعهدت -وهو ما يرضينا- بأن تفعل ما هو لازم للحيلولة دون أن تصبح أفغانستان منصة لجماعات أو أفراد منخرطين في الإرهاب الدولى".

غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أى علامة على أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة مثل الالتزام بوقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات الأمريكية أو إجراء محادثات مباشرة مع حكومة كابول التى تدعمها واشنطن.