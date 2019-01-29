شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات سلام بين واشنطن وطالبان لإنهاء الحرب بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وقال خليل زاد فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز فى كابول أمس الاثنين بعد محادثات على مدى 6 أيام مع طالبان "لدينا مسودة إطار عمل يجب إتمام العمل على تفاصيلها قبل أن تصبح اتفاقا".
وأضاف "طالبان تعهدت -وهو ما يرضينا- بأن تفعل ما هو لازم للحيلولة دون أن تصبح أفغانستان منصة لجماعات أو أفراد منخرطين في الإرهاب الدولى".
غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أى علامة على أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة مثل الالتزام بوقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات الأمريكية أو إجراء محادثات مباشرة مع حكومة كابول التى تدعمها واشنطن.
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