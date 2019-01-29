بالصورة.. السلطات البحرينية تطلق سراح مجيد المشعل

أفرجت السلطات البحرينية، عن رجل الدين البارز مجيد المشعل بعد قضائه حكما بالسجن عامين ونصف.
وكان المشعل يترأس المجلس الإسلامي العلمائي (أكبر هيئة شيعية دينية في البحرين) قبل أن يتم حلّها.
واعتقل المشعل، على خلفية اعتصام الدراز المقام عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، ووجهت له تهم تجمهر وحكم بالسجن سنتين ونصف.
وكان المشعل هو من وجه دعوة للمواطنين بالاعتصام المفتوح أمام منزل قاسم، وهو الاعتصام الذي دام لـ 11 شهراً متواصلاً، إلا أن الامن البحريني قمعته بالقوة في 23 مايو/أيار الماضي، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى يومها.
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