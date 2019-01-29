رئيس زيمبابوي يأمر باعتقال المتورطين في أعمال العنف

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أصدر الرئيس الزيمباوي إيمرسون منانجاجوا، تعليماته باعتقال كل من يثبت تورطه في الوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا، في تغريدة نشرها على تويتر، بعد أن اتهم المتحدث باسم رئيس زيمبابوي جورج تشارامبا، المعارضة باستغلال ارتفاع أسعار الوقود كذريعة لإحداث أعمال عنف في البلاد، إذ ألقى تشارامبا باللوم على حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، قائلا: «إن قيادة الحركة بعثت برسالة مفادها أنها ستستخدم تحركا عنيفا في الشارع للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية».
وكان منانجاجوا قد أعلن مؤخرا مضاعفة أسعار الوقود في زيمبابوي، ما رفع سعر الجازولين هناك ليصبح الأغلى على مستوى العالم. واتهم جورج تشارامبا المتحدث باسم منانجاجوا، في وقت سابق اليوم، المعارضة باستغلال ارتفاع أسعار الوقود كذريعة لارتكاب أعمال عنف في البلاد، قائلًا: «إن الحملة التي شنتها الحكومة
وكان منانجاجوا قد أعلن مؤخرا مضاعفة أسعار الوقود في زيمبابوي، ما رفع سعر الجازولين هناك ليصبح الأغلى على مستوى العالم.
واتهم جورج تشارامبا المتحدث باسم منانجاجوا، في وقت سابق اليوم، المعارضة باستغلال ارتفاع أسعار الوقود كذريعة لارتكاب أعمال عنف في البلاد، قائلًا: «إن الحملة التي شنتها الحكومة على الاحتجاجات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي ما هي إلا دلالة على الطريقة التي سترد بها السلطات على المظاهرات في المستقبل». (التفاصيل)
وتقول الشرطة إن 3 أشخاص قتلوا خلال المظاهرات العنيفة التي شهدتها البلاد، إلا أن جماعات لحقوق الإنسان تشير إلى أن عشرة على الأقل قُتلوا "الأمر الذي يؤجج المخاوف من أن زيمبابوي، تحت قيادة منانجاجوا تنزلق من جديد صوب الحكم الاستبدادي".
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