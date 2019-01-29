انت الان تتابع جوايدو لبريطانيا: مادورو يريد بيع ذهبنا لقمع الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي
طلب خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا، من السلطات البريطانية منع وصول الرئيس نيكولاس مادورو، إلى احتياطيات الموجودة في بنك إنجلترا، قائلا: "إن مسؤولي حكومة مادورو يسعون لبيع الذهب وتحويل العائدات إلى البنك المركزي الفنزويلي، أكتب إليكم كي أطلب منكم وقف هذه التحويلات غير القانونية، إذا تم تحويل هذه الأموال، سيستخدمها نظام مادورو غير الشرعي والسارق لقمع الشعب الفنزويلي وترويعه", جاء ذلك في رسائل بعثتها جوايدو لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ومارك كارني محافظ البنك، ونشرها حزبه، أمس الأحد.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة قبلت تعيين الرئيس الفنزويلي المؤقت لكارلوس الفردو فيتشيو، قائما بأعمال للحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، وسيكون لفيتشيو السلطة من الحكومة الفنزويلية على الشؤون الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة قبلت تعيين الرئيس الفنزويلي المؤقت لكارلوس الفردو فيتشيو، قائما بأعمال للحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، وسيكون لفيتشيو السلطة من الحكومة الفنزويلية على الشؤون الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مؤكدا دعم بلاده القوي لقيادة الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو، معربا عن تطلع واشنطن إلى العمل مع "فيتشيو " ودبلوماسيين آخرين عينهم الرئيس المؤقت جوايدو.
وحصل جوايدو على دعم دولي واسع بما في ذلك من الولايات المتحدة، في حين يواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تحديا غير مسبوق لسلطته بعد أن أعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، مشيرا إلى تزوير الانتخابات.
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