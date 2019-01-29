الان تتابع الاختطافات الحوثية مستمرة في اليمن برغم اتفاق السويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

استنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار انتهاكات الميليشيا الحوثية رغم توقيعها اتفاق السويد الرامي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

وقالت الرابطة في بيان أمس الإثنين، إن ميليشيا الحوثي قتلت تحت التعذيب الوحشي 6 مختطفين، واختطفت 36 مواطناً في مناطق سيطرتها منذ توقيع اتفاق السويد في منتصف ديسمبر الماضي.

إضافةً إلى المحاكمات الهزلية للمختطفين ومنع الزيارات عنهم، أو إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم، في سجونها بصنعاء”، وفق ما نقل موقع وكالة “2 ديسمبر” الإخباري اليمني.