تعليقات ساخرة على مداخلة كروية لأمير قطر خلال اجتماع رسمي

تعرض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الاثنين، لتعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اجتماع رسمي عقده مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في العاصمة سيؤول، وحضرت فيه كرة القدم.

وكان وفدان قطري وكوري جنوبي يعقدان اجتماعًا رسميًا يضم رئيسي البلدين وعددًا من الوزراء، عندما عرج الشيخ تميم على كرة القدم، ومواجهة منتخب بلاده المثير للجدل مع المنتخب الكوري التي انتهت لصالح العنابي القطري قبل أيام قليلة ضمن تصفيات كأس آسيا المقامة في الإمارات.

زيارة الشيخ تميم إلى قطر، تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي، والتطورات بملف استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات.

غير أن المداخلة الكروية لأمير قطر في الاجتماع الرسمي، جرت عليه سيلًا من انتقادات وتعليقات ساخرة، تضاف لردود فعل مماثلة بعد كل مباراة يخوضها المنتخب القطري الذي يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب الموهوبين الذين منحتهم الدوحة الجنسية القطرية ليمثلوها في المحافل الرياضية.

وكتب الكاتب والمدون الإماراتي، حمود حمد العَبري، في تعليقه على مداخلة أمير قطر “تميم محرك طيارة ووفد ومكلف خزينة قطر مبالغ طائلة إلى كوريا الجنوبية لكي يبلغ الكوريين بأن فريقه لكرة القدم وصل نصف النهائي ????????!!! بالله عليكم هذا الطفل بالمصري (العيّل) رئيس دولة. الموجودين ودهم يطبعون في جبهته جواتيهم لأن الجلسة معاه تضيع وقتهم”.