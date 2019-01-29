كيف تمكنت إسرائيل من ضرب «بانتسير» الروسية

روسيا اليوم

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول الأسباب التي مكنت إسرائيل من تدمير "بانتسير" الروسية في سوريا، خلال غارتها الأخيرة.

وجاء في المقال: في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجه سلاح الجو الإسرائيلي ضربة صاروخية وجوية أخرى إلى مواقع في سوريا. وخلال القصف، أصيبت 8 بطاريات (كتائب صواريخ مضادة للطائرات) تابعة للقوات الصاروخية المضادة للطائرات في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك الأنظمة الروسية C-75 و C-125 و بوك وبانتسير ومحطة إشارة.

ويعتقد أن سمعة أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعرضت لضربة خطيرة،...