روسيا اليوم
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول الأسباب التي مكنت إسرائيل من تدمير "بانتسير" الروسية في سوريا، خلال غارتها الأخيرة.
وجاء في المقال: في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجه سلاح الجو الإسرائيلي ضربة صاروخية وجوية أخرى إلى مواقع في سوريا. وخلال القصف، أصيبت 8 بطاريات (كتائب صواريخ مضادة للطائرات) تابعة للقوات الصاروخية المضادة للطائرات في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك الأنظمة الروسية C-75 و C-125 و بوك وبانتسير ومحطة إشارة.
ويعتقد أن سمعة أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعرضت لضربة خطيرة،...
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