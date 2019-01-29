روسيا اليوم
تداول نشطاء في موقع "تويتر" تكهنات عدة بشأن اللوحة التي ظهرت خلف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في مقابلته الأخيرة، وما إذا كانت عبارة عن رسالة مبطنة إلى إسرائيل.
وكتبت على اللوحة عبارة "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ"، وهي الآية رقم 46 من سورة الحجر في القرآن الكريم وسبقتها آيات تتحدث عن جهنم والجنة:
"وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُون
ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ...
كانت هذه تفاصيل خبر لوحة ظهرت خلف نصر الله.. مجرد ديكور أم رسالة تهديد إلى تل أبيب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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