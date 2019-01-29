«National Interest"» تتحدث عن سلاح روسي جديد فتاك

روسيا اليوم

تقوم روسيا حاليا بتصميم طائرة بلا طيار"درون" تحمل اسم "الصياد-ب" مزودة بتكنولوجيا الإخفاء "ستلس" التي تجعلها غير مرئية تقريبا.

ترى مجلة National Interest، أن كل الفرص متوفرة لنجاح هذا المشروع. وأشارت، إلى ظهور صور لهذا الدرون، في عام 2017 في الانترنت، تبين أنه تم بناؤه على شكل "جناح طائر" مع هيكل منخفض للغاية، وهو ما دفع بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاق اسم "الصياد" على هذا النوع من الدرونات المذكورة.

ونقلت المجلة، عن بعض الخبراء، القول إن روسيا تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ عدة مشاريع ترتبط بالطائرات بدون...