خبير عسكري يكشف ما الذي سيحصل للعدو إذا شن حربا نووية ضد روسيا!

روسيا اليوم

تكفي فقط عشرات الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات من طراز (سارمات) "إر إس 28" أو"الشيطان2" كما يسميها الناتو، لتدمير كل أمريكا، وفقا لخبير عسكري روسي.

وكتب الخبير، اليكسي ليونكوف اليوم الثلاثاء في أسبوعية Zvezda الناطقة باسم الجيش الروسي: "من المعروف أن ما يقرب من 100.000 شخص لقوا حتفهم يوم قصفت أمريكا بقنابلها النووية كلا من مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان (في غضون خمس سنوات تضاعف هذا الرقم). في عام 1945، كان متوسط قوة القنابل النووية يبلغ 20 كيلوطنا، أي أن كل كيلوطن واحد من المتفجرات النووية قتل على الفور 5000 شخص....