علي شمخاني: سنعمل في تكنولوجيا الأقمار الصناعية رغم الضغوط الغربية

أكد ​مجلس الأمن​ القومي الايراني ​علي شمخاني​ أن "​طهران​ ليس لديها نية لزيادة مدى ​الصواريخ​ وستواصل العمل على تكنولوجيا الأقمار الصناعية رغم الضغوط الغربية".

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