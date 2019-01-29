رئيس صربيا يؤكد تمتع بلاده بعلاقات جيدة مع روسيا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن بلاده تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا، مؤكدا أن الدولتين لا تزالان صديقتين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السلوفيني بوروت باهور في بلغراد، أكد ان "بلاده تحافظ على علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي وستواصل القيام بذلك".
وتوجه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركيين وغيرهم بالقول: "مثل ما أقول لأولئك الذين أتوا من الاتحاد الأوروبي، إن صربيا لا تتبع سياستين ، ولكن واحدة فقط ، وهي ليست خاضعة للرقابة من الخارج ولن تكون كذلك".
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