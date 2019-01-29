مسؤول ايراني: عالم الاستكبار يسعى للحد من طاقات ايران العلمية والنووية

اعتبر رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الايراني العميد احمد وحيدي أن "معاهدة "FATF" بانها ذات طابع امني ممنهج"، لافتا الى ان "عالم الاستكبار يسعى من خلال هذه المعاهدة للحد من طاقات ايران العلمية والنووية".
ولفت إلى أنه "ينبغي علينا تعريف الهندسة الدفاعية الامنية على اساس جميع عناصر وابعاد القدرة مع تركيبة فاعلة ومناسبة الى جانب بعضها بعضا لنحقق الاقتدار من صلبها"، معتبراً أن "الهندسة الدفاعية والامنية ضرورة ملزمة لانه لا يمكن من دون الهندسة توقع نتاج من مجموعة عناصر القدرة للوصول الى قمم العزة والكرامة".
واعتبر أن "الضرورة لهذه الهندسة ملموسة اكثر فاکثر في ظروف اليوم المعقدة"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي دفع الاهداف الرسالية الى الهامش بذريعة الواقعية لان الاهداف الرسالة هي الاساس وان اهدافنا هذه قابلة للتحقق ويمکن الوصول اليها".
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