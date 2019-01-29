إغلاق عدد كبير من المدارس والغاء الرحلات الجوية بسبب العاصفة الثلجية بكندا

أصدرت هيئة الأرصاد الكندية تحذيرا من استمرار العاصفة الثلجية التي تضرب مقاطعة أونتاريو حاليا، مشيرة إلى أنه من المتوقع هبوط ما بين خمس إلى 25 سنتيمترا من الثلوج خلال الساعات القليلة القادمة، ما أدى إلى إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية في المقاطعة.
وتسببت العاصفة الثلجية في إغلاق عدد كبير من المدارس، حيث امتنع المواطنون والمقيمون من الخروج من منازلهم خوفا من العاصفة الثلجية، ودرجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون العشرين درجة تحت الصفر.
وشهدت العديد من المطارات في مقطاعة أونتريو، ومنها مطار بيرسون في تورونتو، وهاملتون ومدينة لندن الكندية إلغاء للرحلات أو تأجيل رحلات أخرى.
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