مسؤول بالبيشمركة: لا يوجد أي قرار رسمي بعودتنا إلى المناطق المتنازع عليها

أعلن الأمين العام لوزارة ​البيشمركة​ في ​إقليم كردستان​ ​العراق​ الفريق الركن، جبار الياور، عن "عدم وجود أي قرار رسمي حول عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "وزارتي البيشمركة والدفاع توصلتا إلى قناعة بضرورة وجود عمليات مشتركة للقضاء على إرهابيي تنظيم "داعش" الارهابي وإنهاء التحركات الإرهابية بمناطق ​ديالى​ و​صلاح الدين​ و​كركوك​ ومخمور و​الموصل​".

وأشار إلى "عدم وجود أي مباحثات واجتماعات رسمية بين وزارتي الدفاع في ​الحكومة الاتحادية​ والبيشمركة حول عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، كما لا يوجد أي قرار رسمي بذلك"، لافتاً إلى "أننا بانتظار اجتماعات رسمية بين الجانبين، لاتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة".