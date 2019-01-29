النشرة: ورشة إسرائيلية استأنفت تركيب أعمدة حديدية مقابل كفركلا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، بأنّ "ورشة إسرائيلية استأنفت أعمال تركيب أعمدة حديدية وأسلاك شائكة على طول الجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ ومنطقة العبارة مقابل ​كفركلا​ في ظلّ انتشار لعدد من الجنود الإسرائيليين خلف هذا الجدار لتأمين الحماية".

وأوضح أنّه "يقابله في الجانب اللبناني انتشار مماثل ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​" بهدف مراقبة الوضع".

من جهة اخرى تعمل ورشة اخرى على استكمال بناء المكعبات الاسمنتية في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا والمعروفة بتلة المحافر مقابل بلدة العديسة حيث يسجل ايضا انتشار ايضا لعدد من الجنود الاسرائليين.