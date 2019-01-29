سأل الوزير السابق مروان شربل "ما معنى أن يكون وزير محسوب على "اللقاء التشاوري" ولكن من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وعلينا ان نؤلف معجم خاص بنا في لبنان ونوزعه على جامعة الدول العربية وفي لبنان على القوى السياسية الاتفاق على الحرف لا على الفكرة أو الموضوع".
وفي حديث إذاعي، اعتبر شربل أن "اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غير وارد لانه في حال اعتذر فهذا الامر هو أخطر من عدم تشكيل الحكومة"، متمنياً على رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري ايجاد حلول سريعة من أجل الشعب والموطنين"، مشيراً إلى "اننا بحاجة لحكومة أصحاب اختصاص تخدم المواطن لا الاحزاب زلا شيء اسمه حكومة وحدة وطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر شربل: الاعتذار ليس واردأ لدى الحريري لأن الاعتذار اخطر من عدم التأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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