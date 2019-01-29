أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتكاعي "انني لست مقتنعا بتاتا بأن مشكلة تأليف ​الحكومة​ تتعثر بسبب تموضع ممثل "​اللقاء التشاوري​"، يجب مصارحة الناس بالحقيقة والاعتراف بأن نظامنا السياسي الطائفي عاجز عن إنتاج تسوية ولأن المصالح الدولية والإقليمية ما زالت تعطى الأولوية على حساب المصلحة الوطنية".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: يجب الاعتراف أن نظامنا السياسي الطائفي عاجز عن إنتاج تسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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