قوى الامن: توقيف شخص في سجن رومية ضبط معه كمية كبيرة من المخدرات

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأن "العناصر المكلّفة بالتفتيش في مبنى الأحداث في ​سجن رومية​ ضبطت بالتنسيق مع ​شعبة المعلومات​، كميّة من الحبوب المخدّرة بحوزة السجين:_ ع. ف. وهي كناية عن 611 حبّة مخدّرة نوعي "Benzhexol" و"Tramadol". وحبتين مغلفتين بنايلون شفاف تحتويان بودرة بيضاء وذلك أثناء تفتيشه داخل غرفة "السكانر"، إثر عودته من إحدى ​المستشفيات​. حيثُ كان قد وضع الحبوب داخل عبوة بلاستيكيّة، وخبّأها تحت ملابسه وبالتحقيق معه، اعترف بإستحصاله عليها من شخص يدعى: _ أ. ش. كان يتواجد في المستشفى، وكان السجين ينوي تعاطيها داخل السجن، وفقاً لإفادته وسلّمت المضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتحقيق بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، والعمل جارٍ لتوقيف أ. ش. المذكور".

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