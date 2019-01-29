لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي"النائب ​ماريو عون​ في حديث إذاعي إلى "أننا في جو تفاؤلي، ونأمل بأن يكون اسبوع الحسم ايجابا وليس سلبا، وما يريده "​التيار الوطني الحر​" هو ​تشكيل الحكومة​ وليس النزول الى الشارع".

كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: نحن في جو تفاؤلي ونأمل بأن يكون اسبوع الحسم ايجابا وليس سلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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