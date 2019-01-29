معلوف: لا حلول لمشكلة النفايات غير تكبير المطمر الحالي في برج حمود

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف الى اننا بصدد متابعة التطورات التي ستحصل في اليومين المقبل وهي حتى الساعة ايجابية، على امل ان يحصل ايجابيات بالملف الحكومي.
اضاف معلوف في حديث اذاعي، "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان واضحا انه بحال تم تعطيل تشكيل الحكومة كل الخيارات متاحة، وسنسمي كل الامور بأسمائها، ونحن اليوم امام ساعات حاسمة ويجب ان نتفاءل بالخير لان البلد بحاجة الى حكومة اكثر من التعطيل.
واوضح انه لا حلول لمشكلة النفايات غير تكبير المطمر الحالي في برج حمود، واكد ان لا معالجة لموضوع النفايات دون تحرير البلديات من الاعباء السابقة.
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