معلوف: لا حلول لمشكلة النفايات غير تكبير المطمر الحالي في برج حمود

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ الى اننا بصدد متابعة التطورات التي ستحصل في اليومين المقبل وهي حتى الساعة ايجابية، على امل ان يحصل ايجابيات بالملف الحكومي.

اضاف معلوف في حديث اذاعي، "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ كان واضحا انه بحال تم تعطيل ​تشكيل الحكومة​ كل الخيارات متاحة، وسنسمي كل الامور بأسمائها، ونحن اليوم امام ساعات حاسمة ويجب ان نتفاءل بالخير لان البلد بحاجة الى حكومة اكثر من التعطيل.

واوضح انه لا حلول لمشكلة ​النفايات​ غير تكبير المطمر الحالي في ​برج حمود​، واكد ان لا معالجة لموضوع النفايات دون تحرير البلديات من الاعباء السابقة.