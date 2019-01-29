غوايدو: مادورو عاجز عن حماية استثمارات روسيا والصين وبلدان أخرى

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا"، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف: "تمت مناقشة قضية الاستيلاء على السلطة في البلاد وضغط السلطات على محتجي المعارضة".
واعتبر أن رئيس الدولة نيكولاس مادورو، ليس بوسعه حماية مصالح المستثمرين الأجانب بما في ذلك الروسية والصينية.
وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركية، قال غوايدو: "من المؤكد أن لدى روسيا والصين مصالح في فنزويلا ومليارات من الاستثمارات، لكن مادورو ليس بوسعه حماية هذه الاستثمارات."
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