غوايدو: مادورو عاجز عن حماية استثمارات روسيا والصين وبلدان أخرى

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا"، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وأضاف: "تمت مناقشة قضية الاستيلاء على السلطة في البلاد وضغط السلطات على محتجي المعارضة".

واعتبر أن رئيس الدولة ​نيكولاس مادورو​، ليس بوسعه حماية مصالح المستثمرين الأجانب بما في ذلك الروسية والصينية.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركية، قال غوايدو: "من المؤكد أن لدى ​روسيا​ والصين مصالح في ​فنزويلا​ ومليارات من الاستثمارات، لكن مادورو ليس بوسعه حماية هذه الاستثمارات."