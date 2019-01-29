"منى" تلجأ للمحكمة: جوزي بينادي بناته بـ"عاطف ولطفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدمت "منى ع." بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب خلالها بإثبات نسب مولودتها قائلة في دعواها: "زوجي رفض يسجل مولودته الثالثة لإنها بنت وهو كان عايز ولد".

وقالت "منى" 36 سنة، ربة منزل: "تزوجت منذ 7 سنوات من س. ك. 40 سنة، تاجر، ورزقنا الله ببنتين 3 و6 سنوات، وشاء الله أن أحمل للمرة الثالثة"، مضيفة: "جوزي منكد عليَّ حياتي بسبب رغبته في إنجاب ولد".

تابعت الزوجة: "عندما علمت أني حامل في البنت الثالثة؛ كنت خائفة أن يعلم زوجي بذلك؛ لأنه أقسم أني إذا أنجبت بنتًا سوف يتزوج من أخرى كي تنجب له ولدًا؛ ويسجل باسمه كامل أملاكه".

وأضافت منى: "زوجي تسبب في مرض بناتي نفسيًا فهو يناديهم بأسماء أولاد عاطف، لطفي حتى أمام الناس، ويعاملهن بقسوة ويرفض الإنفاق عليهن رغم أنه ميسور ماديًّا، بالإضافة إلى معاملته التي تشعرني بالذل عندما أرغب في شراء ملابس لهن، لدرجة أني أشعر أنه يرغب في التخلص منهن".

واستكملت الزوجة: "يوم الولادة بمجرد أن عرف زوجي أن المولود بنت بهدلني في المستشفى، ورفض دفع تكاليف الولادة وتسجيل المولودة، وبعد عودتي إلى المنزل فوجئت أنه أخذ ملابسه وترك المنزل".

وأشارت منى: "زوجي سكن بشقة مفروشة ولا يسأل ولا ينفق علينا، ومرت 3 أشهر على إنجاب الطفلة الثالثة، ولم يسجل ابنتنا عقابًا لي بسبب خلفتي البنات، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى إثبات نسب تحمل رقم 894 لسنة 2018، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن".​