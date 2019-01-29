"عادي لو مكنش راح الامتحان".. 14 رسالة من وزير التعليم للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

حلّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضيفًا على برنامج "نقطة حوار"، المذاع عبر شبكة راديو وتلفزيون "بي بي سي"، في حوار مجتمعي من مكتبة الإسكندرية.

وبحسب بيان صحفي، عن وزارة التربية والتعليم، أمس الاثنين، تحدث شوقي خلال الحوار عن خطة الوزارة لتطوير التعليم، وتسريب الامتحانات، وأوضاع المعلمين.

ورصد "الخليج 365" 14 رسالة من الوزير خلال الحوار، في السطور التالية:

1- المعلم على رأس أولويات الوزارة.

2- تعاقدنا مع شركاء أجانب من أجل المشاركة في تدريب المعلمين وفق خطة جديدة تمامًا.

3- الأولوية في التدريب لمعلمي الصف الأول الثانوي ورياض الأطفال.

4- اللوم في النهاية يلقى على الوزير، في حين أن التعليم غير مركزي، فالمحافظ ومدير المديرية بمثابة وزراء في أماكنهم.

5- إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم هذا العام.

6- لا أطبق مناهج جديدة لطلاب الابتدائية فقط ولكن أحاول إصلاح الكوارث الأخرى.

7- لمسرب امتحانات أولى ثانوي: "سرب زي ما أنت عاوز لحد ما المنظومة الجديدة تشتغل والتابلت ييجي".

8- لم نفشل في منع التسريب ولكن تكلفته عالية للغاية والامتحان بلا درجات.

9- "إحنا سبنا التسريب بمزاجنا، ولو عايزين نوقفه هنوقفه وهنطبع الورق في جهات سيادية ونبعته بطائرات حربية للمدارس".

10- يجب أن يكون للطالب هدف من الامتحانات "وعادي جدًا لو مكنش راح".

11- أقول لمن سرب الامتحانات "أنت عبيط أوي" لإن الامتحان تجريبي ولكن الغش في مصر أصبح مرض مزمن.

12- أسعى لتطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني.

13- الفترة المقبلة سيقف الأوائل طابور للتقديم لمدارس التعليم الفني ولن نقبل الساقطين.

14- تعاقدنا مع عدد من المصانع الكبرى، وشركات ألمانية، من أجل التدريس للطلاب وإلحاقهم بالعمل بها. ​