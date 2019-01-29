حدث في مثل هذا اليوم January 29, 2019

أحداث سياسية وعامة
1834 - الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف من الاحتلال، وكانت رومانيا تتبع في تلك الفترة الدولة العثمانية لكن الروس احتلوها أثناء حربهم مع العثمانيين عام 1828.
1942 - الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.
1952 - الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.
1963 - أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول برلمان كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.
1970 - القوات الأمريكية تبدأ في الجلاء عن قاعدة هويلس العسكرية، وهي آخر القواعد العسكرية الأمريكية التي كانت تستأجرها من ليبيا.
1987 - الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد قام بها عدد من ضباط الجيش سيطرو خلالها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهذه الحادثه هي خامس محاولة انقلابية بعهدها.
2002 - منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة عشر المقامة في المملكة العربية السعودية.
2008 - نيزك 2007 تي يو 24 يمر على مسافة قريبة جدا من الأرض كما كان متوقعًا من دون أن يشكل أي خطر لاحتمال اصطدامه بها.
2011 - منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الآسيوية الخامسة عشر والمقامة في دولة قطر بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي.
2015 - مقتل 32 جندياً ومدنياً مصرياً في هجمات دامية في سيناء.
2017 - مقتل 6 أشخاص وجرح 17 أخرين إثر إطلاق نار بعد انتهاء صلاة العشاء في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبك الكندية.
2018 - اكتشاف حفريات الديناصور منصوراسوروس في الصحراء الغربية في مصر، والذي يعد أحد أبرز الاكتشافات في مجال الأحفوريات
مواليد
1688 - إمانول سفيدنبوري، فيلسوف سويدي.
1717 - جيفري أمهيرست، قائد عسكري إنجليزي.
1756 - هنري لي الثالث، عسكري وسياسي أمريكي.
1773 - فريدرش موس، عالم معادن وجيولوجي ألماني.
1843 - ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرون.
1860 - أنطون تشيخوف، روائي روسي.
1866 - رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.
1867 - فيسنتي بلاسكو إيبانيز، أديب إسباني.
1887 - ولنغتون كو، دبلوماسي صيني.
1892 - أحمد محمد شاكر، عالم ومحدث وفقيه مصري أزهري.
1896 - دولت أبيض، ممثلة مصرية.
1926 - محمد عبد السلام، عالم فيزياء باكستاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979.
1929 - ملك الجمل، ممثلة مصرية.
1941 - نادر جلال، مخرج مصري.
1945 - توم سيليك، ممثل أمريكي.
1947 - ليندا باك، عالمة أحياء أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 2004.
1954 -
جمال بخيت، شاعر مصري.
أوبرا وينفري، مقدمة برامج أمريكية.
وفيات
803 - جعفر بن يحيى البرمكي، وزير هارون الرشيد، توفي مقتولًا في الحادثه المعروفة بنكبة البرامكة.
1397 - تاج الدين السنجاري، فقيه حنفي ولغوي وأديب عراقي.
1696 - إيفان الخامس، قيصر روسيا الرابع.
1820 - جورج الثالث، ملك المملكة المتحدة.
1934 - فريتز هابر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1918.
1938 - محمد حسين الكيشوان، فقيه مسلم وشاعر عراقي.
1963 - روبرت فروست، شاعر أمريكي.
1988 - حسن الإمام، مخرج مصري.
2000 - علي أصغر محمدوف، مترجم أذربيجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث في مثل هذا اليوم January 29, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.