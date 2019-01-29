حدث في مثل هذا اليوم January 29, 2019

أحداث سياسية وعامة

1834 - الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف من الاحتلال، وكانت رومانيا تتبع في تلك الفترة الدولة العثمانية لكن الروس احتلوها أثناء حربهم مع العثمانيين عام 1828.

1942 - الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.

1952 - الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.

1963 - أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول برلمان كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.

1970 - القوات الأمريكية تبدأ في الجلاء عن قاعدة هويلس العسكرية، وهي آخر القواعد العسكرية الأمريكية التي كانت تستأجرها من ليبيا.

1987 - الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد قام بها عدد من ضباط الجيش سيطرو خلالها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهذه الحادثه هي خامس محاولة انقلابية بعهدها.

2002 - منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة عشر المقامة في المملكة العربية السعودية.

2008 - نيزك 2007 تي يو 24 يمر على مسافة قريبة جدا من الأرض كما كان متوقعًا من دون أن يشكل أي خطر لاحتمال اصطدامه بها.

2011 - منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الآسيوية الخامسة عشر والمقامة في دولة قطر بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي.

2015 - مقتل 32 جندياً ومدنياً مصرياً في هجمات دامية في سيناء.

2017 - مقتل 6 أشخاص وجرح 17 أخرين إثر إطلاق نار بعد انتهاء صلاة العشاء في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبك الكندية.

2018 - اكتشاف حفريات الديناصور منصوراسوروس في الصحراء الغربية في مصر، والذي يعد أحد أبرز الاكتشافات في مجال الأحفوريات

مواليد

1688 - إمانول سفيدنبوري، فيلسوف سويدي.

1717 - جيفري أمهيرست، قائد عسكري إنجليزي.

1756 - هنري لي الثالث، عسكري وسياسي أمريكي.

1773 - فريدرش موس، عالم معادن وجيولوجي ألماني.

1843 - ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرون.

1860 - أنطون تشيخوف، روائي روسي.

1866 - رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.

1867 - فيسنتي بلاسكو إيبانيز، أديب إسباني.

1887 - ولنغتون كو، دبلوماسي صيني.

1892 - أحمد محمد شاكر، عالم ومحدث وفقيه مصري أزهري.

1896 - دولت أبيض، ممثلة مصرية.

1926 - محمد عبد السلام، عالم فيزياء باكستاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979.

1929 - ملك الجمل، ممثلة مصرية.

1941 - نادر جلال، مخرج مصري.

1945 - توم سيليك، ممثل أمريكي.

1947 - ليندا باك، عالمة أحياء أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 2004.

1954 -

جمال بخيت، شاعر مصري.

أوبرا وينفري، مقدمة برامج أمريكية.

وفيات

803 - جعفر بن يحيى البرمكي، وزير هارون الرشيد، توفي مقتولًا في الحادثه المعروفة بنكبة البرامكة.

1397 - تاج الدين السنجاري، فقيه حنفي ولغوي وأديب عراقي.

1696 - إيفان الخامس، قيصر روسيا الرابع.

1820 - جورج الثالث، ملك المملكة المتحدة.

1934 - فريتز هابر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1918.

1938 - محمد حسين الكيشوان، فقيه مسلم وشاعر عراقي.

1963 - روبرت فروست، شاعر أمريكي.

1988 - حسن الإمام، مخرج مصري.

2000 - علي أصغر محمدوف، مترجم أذربيجاني.